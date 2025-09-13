Pakistán dice que es capaz de defenderse de amenazas externas tras ataque israelí en Catar

The Swiss voice in the world since 1935

Islamabad, 13 sep (EFE).- Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní dijo que Pakistán es «plenamente capaz de defenderse de cualquier amenaza externa», después de que Israel atacase el pasado martes las oficinas del grupo islamista Hamás en Catar.

«No respondemos a declaraciones de los promotores del genocidio (…) Pero permítame ser absolutamente claro: Pakistán es plenamente capaz de defenderse cualquier amenaza externa», dijo ayer el portavoz de la cancillería paquistaní, Shafqat Khan, tras ser preguntado por los dichos recientes del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que comparó el ataque israelí en Doha con la persecución de terroristas de Al Qaeda por parte de EE.UU. en Afganistán y en Pakistán, donde en 2011 fue asesinado Osama Bin Laden.

Khan añadió que «Pakistán sigue siendo un Estado nuclear responsable y un defensor de la paz y la estabilidad regionales. Sin embargo, cualquier aventura imprudente o amenaza a la soberanía e integridad territorial de Pakistán recibirá una respuesta firme».

El pasado jueves, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visitó Doha, donde se reunió con el emir catarí, el jeque Tamim al Thani.

Sharif calificó el ataque israelí en Doña como «una violación flagrante y evidente de la soberanía e integridad territorial de Catar», y consideró la operación de Jerusalén «una grave violación del derecho internacional».

El primer ministro de Pakistán subrayó que los ataques israelíes en Oriente Medio deben cesar y pidió unidad a la región.

Catar es el principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos y alberga en Doha el buró político de Hamás. EFE

