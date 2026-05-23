Pakistán dice que Irán y EE. UU. están «más cerca que nunca» de un acuerdo de paz

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Islamabad, 23 may (EFE).- Irán y Estados Unidos están «más cerca que nunca» de un acuerdo, un avance crucial que podría anunciarse de forma oficial este mismo fin de semana, afirmaron este sábado a EFE fuentes paquistaníes cercanas a las negociaciones de paz.

«Irán y Estados Unidos están más cerca de un acuerdo que nunca desde que se rompieron las conversaciones en Islamabad. Esperamos un avance crucial durante el fin de semana», dijo un alto funcionario de la seguridad paquistaní bajo condición de anonimato. EFE

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