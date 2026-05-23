Pakistán dice que Irán y EE. UU. están «más cerca que nunca» de un acuerdo de paz

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Islamabad, 23 may (EFE).- Irán y Estados Unidos están «más cerca que nunca» de un acuerdo, un avance crucial que podría anunciarse de forma oficial este mismo fin de semana, afirmaron este sábado a EFE fuentes paquistaníes cercanas a las negociaciones de paz.

«Irán y Estados Unidos están más cerca de un acuerdo que nunca desde que se rompieron las conversaciones en Islamabad. Esperamos un avance crucial durante el fin de semana», dijo un alto funcionario de la seguridad paquistaní bajo condición de anonimato.

Según añadieron las fuentes, el jefe del Ejército paquistaní, Asam Munir, mantuvo «discusiones fructíferas» con el liderazgo iraní en Teherán, en una visita que Islamabad definió horas antes como «breve pero altamente productiva».

Este sábado, la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) detalló que las gestiones diplomáticas en Irán del mariscal de campo Munir, una figura fundamental en el diálogo de paz como mediador entre Washinton y Teherán, han dado como resultado «avances alentadores hacia un entendimiento final».

El optimismo coincidió con el expresado desde Nueva Delhi por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien ratificó la existencia de avances y anticipó un anuncio inminente, posiblemente antes de que concluya su visita a la India, el martes próximo.

«Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir», declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada estadounidense en Nueva Delhi.

No obstante, el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca advirtió que la crisis exige soluciones definitivas y reiteró la postura inamovible de Washington respecto al programa atómico de Teherán.

«Este problema tiene que resolverse, ya que el presidente ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben permanecer abiertos y sin peajes. Ellos tienen que entregar su uranio altamente enriquecido», sentenció Rubio, que abogó por una solución diplomática como primera vía.

La cancillería iraní afirmó hoy por su parte que ha habido un mayor acercamiento de posturas durante la semana y aseguró que, aunque no hay un acuerdo definitivo cerrado, todavía es necesario esperar «para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días». EFE

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