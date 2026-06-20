Pakistán dice que las negociaciones técnincas entre Irán y EEUU comienzan mañana en Suiza

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Islamabad, 20 jun (EFE).- El Gobierno de Pakistán confirmó este sábado que las conversaciones a nivel técnico para negociar el acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán comenzarán el domingo en el complejo suizo de Bürgenstock.

«Como continuación a la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Bürgenstock, Suiza», confirmó en un comunicado el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Según la nota oficial, en los debates participarán representantes de Estados Unidos e Irán, junto con mediadores de Pakistán y Catar.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró este sábado a la cadena Fox que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán.

«Jared y Steve llevan varias horas sobre el terreno, ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación», dijo Vance en una entrevista con la cadena estadounidense antes de que Irán anunciase que cierra el estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes en el Líbano.

Vance adelantó que tiene previsto unirse en «los próximos días» a las negociaciones con Irán.

Por su parte, el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, partió también este sábado hacia Suiza para «exigir el cumplimiento de los compromisos» del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

Suiza ha confirmado en un comunicado que continúan de forma discreta sus esfuerzos para facilitar las conversaciones encaminadas a aplicar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

Aunque la diplomacia suiza no ha aclarado quiénes se encuentran en Bürgenstock, un lujoso complejo de restringido acceso en lo alto de una colina junto al lago de Lucerna, la televisión nacional RTS indicó que en el lugar ya hay «delegaciones técnicas» de EE. UU. e Irán, así como de los mediadores Catar y Pakistán. EFE

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