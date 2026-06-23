Pakistán dice que no dejará de mediar entre Irán y EE.UU. hasta lograr una «paz duradera»

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Islamabad, 23 jun (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró este martes durante una rueda de prensa con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que su Gabinete no cesará los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos hasta alcanzar una «paz duradera» en la región.

«Quiero asegurarles que continuaremos con este importante papel hasta que tengamos una paz duradera en marcha, bajo términos y condiciones dictados por la dignidad y el honor», afirmó.

Sharif, que recibió en Islamabad al mandatario iraní y su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, para discutir los detalles del acuerdo de paz con Washington negociado en Suiza, incidió en su apoyo inquebrantable a Teherán.

El presidente aplaudió la «resiliencia» del liderazgo de Irán bajo el mando del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, para alcanzar este acuerdo que detiene un conflicto que ha provocado miles de víctimas civiles.

«El pueblo de Pakistán comparte el dolor de los iraníes y se solidariza por completo con el pueblo de Irán. Su felicidad es nuestra felicidad. Su dolor es nuestro dolor. El éxito de Irán es nuestro éxito. La pérdida de Irán es nuestra pérdida», dijo.

Durante el encuentro a puerta cerrada previo a la comparecencia con medios, Sharif ensalzó el papel del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, quien aseguró fue clave para conseguir el alto el fuego y la firma del memorando con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según el primer ministro, Munir «trabajó incansablemente durante noches y días oscuros» con la única misión de detener una guerra que amenazaba con «devastar vastas extensiones de tierra».

Pezeshkian y Araqchí aterrizaron este martes en Islamabad en una visita de un día para reunirse con la cúpula del Ejecutivo paquistaní, el mediador directo junto a Catar en las conversaciones de Bürgenstock (Suiza) que acordaron una hoja de ruta para sellar un pacto de paz definitivo en 60 días. EFE

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(foto)(vídeo)