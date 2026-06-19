Pakistán e Irán expresan «serias preocupaciones» por violación del cese al fuego en Líbano

Compartir

2 minutos

Islamabad, 19 jun (EFE).- Los cancilleres de Pakistán, Ishaq Dar, y de Irán, Seyed Abbas Araghchi, expresaron este viernes su preocupación por las recientes violaciones del alto el fuego cometidas por Israel en Líbano durante una llamada telefónica, según informó el Gobierno paquistaní.

«Ambos líderes intercambiaron opiniones sobre los acontecimientos regionales y destacaron las violaciones del alto el fuego cometidas por Israel en el Líbano, expresando su profunda preocupación por la situación», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El canciller paquistaní felicitó a Irán por haber firmado junto a EEUU el Memorando de Entendimiento de Islamabad esta semana, un pacto mediado por Pakistán con el que se pretende dar fin la guerra desatada tras un ataque estadounidense a finales de febrero.

«(Dar) transmitió sus mejores deseos para el inicio de la siguiente fase de negociaciones, expresando su esperanza de que el proceso se desarrolle sin contratiempos y arroje resultados positivos», indicó la cartera.

Uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones entre Washington y Teherán es la ofensiva de Israel contra el Líbano.

Este viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que el Ejército continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a Hizbulá, horas después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijera que Israel tiene que «respetar» el proceso de paz iniciado con Irán.

La cifra total de muertos por los ataques israelíes que comenzaron el pasado 2 de marzo contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 3.980 el viernes, al tiempo que la de los heridos superó los 12.000, informó el Ministerio de Salud Pública libanés.

dlh-eel/lss