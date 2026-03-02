Pakistán eleva a 24 los muertos en protestas por Irán y refuerza la seguridad interna

Islamabad, 2 mar (EFE).– Al menos 24 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en Pakistán durante las violentas protestas desatadas tras el asesinato del líder supremo iraní, que han llevado a las autoridades a blindar este lunes Islamabad, mientras el Gobierno ordenó la evacuación de sus ciudadanos de Irán ante la escalada regional.

En la ciudad portuaria de Karachi (sur), al menos 10 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en los choques ocurridos frente al consulado de Estados Unidos, informó a EFE el portavoz de la policía local, Muhammad Hussain, quien confirmó el cierre de las carreteras de acceso a la legación diplomática.

La violencia fue igualmente letal en la región norteña de Gilgit-Baltistan, fronteriza con China y de mayoría chií.

El ministro interino de Información provincial, Ghulam Abbas, detalló a EFE que 14 personas perdieron la vida en los choques (siete en la ciudad de Gilgit y siete en Skardu, entre ellas un soldado).

Durante los disturbios en Skardu, manifestantes incendiaron y vandalizaron varios edificios gubernamentales, así como las oficinas regionales de las Naciones Unidas (ONU), dejando además un saldo de más de 50 heridos.

Ante el desbordamiento de la situación en estos frentes, el portavoz del Ministerio del Interior, Rafi Ullah, indicó a EFE que «se ha reforzado la seguridad en Islamabad, Karachi, Skardu y Peshawar».

En la capital del país, las autoridades han sellado por completo los accesos a la ‘Zona Roja’, el enclave que alberga la sede del Gobierno y el cuerpo diplomático, permitiendo la entrada únicamente a funcionarios y diplomáticos por dos puntos de control específicos. EFE

