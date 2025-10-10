Pakistán elude confirmar ataque al líder del TTP y acusa a Kabul de albergar terroristas

Islamabad, 10 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán eludió este viernes confirmar o desmentir su participación en el presunto ataque con drones que habría matado en Kabul al líder de los talibanes paquistaníes (TTP), Mufti Noor Wali Mehsud, y en su lugar, acusó directamente a Afganistán de ser una «base de operaciones para el terrorismo».

En una rueda de prensa en Peshawar (noroeste), el portavoz del Ejército, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, se limitó a decir que habían «tomado nota de los informes de los medios» sobre el suceso ocurrido anoche y del que ninguna de las partes han ofrecido detalles.

«Afganistán está siendo utilizado como base de operaciones para llevar a cabo terrorismo contra Pakistán. Tenemos pruebas de ello. Se tomarán y se están tomando las medidas necesarias para proteger las vidas y las propiedades del pueblo de Pakistán», sentenció Chaudhry .

Las declaraciones se producen un día después de que una fuerte explosión sacudiera la capital afgana. El Gobierno talibán confirmó el incidente pero no su origen, mientras que informes no verificados apuntaron a que el objetivo era Mehsud, líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la supuesta muerte de su líder.

El portavoz militar justificó una postura más dura debido al aumento de la violencia insurgente, que atribuyó a varias causas, entre ellas, destacó el uso de Afganistán como «base de operaciones para el terrorismo» por parte de la India, el arsenal militar dejado por las fuerzas de la OTAN y la «politización del asunto del terrorismo» a nivel interno.

Chaudhry informó que solo en lo que va de 2025, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo más de 10.000 operaciones de inteligencia en las que han muerto 970 presuntos insurgentes, de los cuales 126 eran ciudadanos afganos.

En ese mismo periodo, 516 personas, entre ellas 311 militares, perdieron la vida en el marco de esta violencia. EFE

