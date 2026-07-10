Pakistán habla con Irán y Catar tras anunciar Trump negociaciones con Teherán

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Islamabad, 10 jul (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habló este viernes por teléfono con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, país que actúa como mediador del conflicto junto a Islamabad, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar negociaciones con Teherán sin alto el fuego.

Durante la primera llamada con Pezeshkian, Sharif «hizo un llamamiento a Irán y a todas las demás partes para que actúen con moderación y se abstengan de cualquier acción que pueda poner en peligro los logros de paz conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos meses», según el comunicado emitido por la oficina del primer ministro paquistaní.

Por su parte, Pezeshkian agradeció al primer ministro y a otros altos líderes paquistaníes su asistencia al funeral del difunto ayatolá Ali Jamenei.

Sharif destacó la importancia de honrar los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento de Islamabad.

En una segunda llamada con el emir de Catar, el primer ministro transmitió el agradecimiento de Pakistán por «el apoyo constante e inquebrantable de Catar a los esfuerzos de paz que culminaron en el Memorando de Entendimiento de Islamabad y en la primera ronda de conversaciones técnicas de alto nivel celebradas en Bürgenstock».

Sharif trasladó la solidaridad y el apoyo de Pakistán al pueblo de Catar por los recientes ataques y subrayó la necesidad de que todas las partes actúen con moderación y se abstengan de realizar acciones que puedan socavar la paz en la región.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de mantener un compromiso diplomático sostenido y el diálogo, así como de respetar los compromisos asumidos por todas las partes en el marco del memorando.

Estas conversaciones se producen después de que Trump anunciara que Washington mantendrá negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que «el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó» y, tras la reanudación de las hostilidades el fin de semana, acusó a los iraníes de ser «basura».

Paralelamente, representantes cataríes han viajado a Teherán para reunirse con líderes iraníes en coordinación con Estados Unidos, informó la cadena CNN, con el objetivo de dar seguimiento a la hoja de ruta pactada. EFE

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