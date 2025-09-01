Pakistán inicia redadas contra refugiados afganos pese a terremoto mortal en Afganistán

3 minutos

Islamabad, 1 sep. (EFE).- Pakistán comenzó este lunes redadas para deportar a refugiados afganos registrados, horas después de que un terremoto de magnitud 6,0 dejara al menos 600 muertos en el este de Afganistán y tras expirar el plazo gubernamental para su salida voluntaria del país.

«Después de que el plazo para los refugiados afganos registrados expirara ayer, la policía y otros organismos de seguridad han comenzado una redada contra ellos», confirmó a EFE un alto funcionario del gobierno paquistaní bajo condición de anonimato.

La operación se puso en marcha tras vencerse la medianoche del 31 de agosto la fecha límite para el retorno voluntario de los afganos con tarjetas de Prueba de Registro (PoR, por sus siglas en inglés).

Según relataron a EFE afganos que viven a la intemperie en el parque Argentina de Islamabad, una plaza pública en el centro de la capital paquistaní donde se concentran centenares de migrantes, las deportaciones ya habían comenzado incluso antes de que se agotara el plazo.

Las autoridades locales subrayaron que la repatriación continúa y que no han recibido ninguna orden del gobierno para detenerla pese al terremoto en Afganistán.

«Hoy la repatriación de afganos continúa», declaró a EFE un oficial de policía de la comisaría del campo de refugiados, Turab Khan, añadiendo que «las autoridades locales no han recibido ninguna orden del gobierno para detener la repatriación a causa del terremoto en Afganistán».

El domingo, cientos fueron deportados únicamente desde el paso fronterizo de Torkham, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con la provincia afgana de Nangarhar, golpeada por el seísmo.

«Ayer, 1.858 refugiados afganos fueron sacados del campo de refugiados de Landi Kotal y deportados por el cruce fronterizo de Torkham», añadió Khan.

El funcionario indicó que entre los deportados había 307 hombres, 293 mujeres y 1.262 niños.

En octubre de 2023, el gobierno paquistaní lanzó el ‘Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales’, una estrategia de tres fases para deportar a los afganos que residen en el país. En la primera, los no registrados recibieron un ultimátum de 30 días para salir o afrontar la deportación.

En la segunda fase, iniciada el 1 de abril de este año, fueron repatriados los portadores de Tarjetas de Ciudadano Afgano (ACC), documentos emitidos entre 2017 y 2019 por el gobierno paquistaní.

La etapa final apunta ahora a más de 1,4 millones de refugiados con tarjetas PoR, expedidas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Más de cuatro millones de afganos han llegado a Pakistán en las últimas cuatro décadas, entre ellos más de 600.000 tras el regreso de los talibanes radicales al poder en 2021. Desde el inicio del plan de repatriación en 2023, más de un millón ya han abandonado el país.

Islamabad acusa a parte de la comunidad afgana de facilitar delitos y actividades terroristas, y reprocha al gobierno talibán no actuar contra miembros de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que, según sostiene, se refugian en Afganistán con la connivencia de las autoridades locales. EFE

