Pakistán invita al ministro de Exteriores iraní a visitar Islamabad lo antes posible

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Islamabad, 3 ago (EFE).- El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, invitó este lunes a su homólogo iraní, Abás Araqchí, a visitar Islamabad «a la mayor brevedad posible», tras la reciente suspensión de los ataques estadounidenses contra Irán y los esfuerzos para reanudar los diálogos de paz.

La invitación se concretó durante una conversación telefónica entre ambos jefes de la diplomacia, en la que evaluaron la situación regional tras frenarse la escalada militar, además de abordar el deterioro de la situación en Jerusalén Este ocupado, según informó el Ministerio de Exteriores paquistaní en X.

El contacto entre Islamabad y Teherán se produce pocos días después de que la diplomacia paquistaní asegurara estar redoblando sus esfuerzos para salvar el memorando de entendimiento del 17 de junio, alcanzado en Suiza bajo la mediación de Pakistán y Catar tras haberse reunido en la capital paquistaní.

Durante las últimas semanas, la violencia ha aumentado en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.

Trump pospuso el sábado un ataque contra las infraestructuras energéticas iraníes al señalar que se han acordado los parámetros de un posible acuerdo, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según el mandatario estadounidense, las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, sin dar detalles, algo que Teherán no ha confirmado ni desmentido.

Pakistán, que se ha perfilado como el principal mediador entre Irán y Estados Unidos, ha tratado de rencauzar las discusiones de paz desde el recrudecimiento del conflicto a mediados de julio y ha llamado a la contención urgente a los líderes de ambos países. EFE

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