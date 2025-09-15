The Swiss voice in the world since 1935

Pakistán lanza su primera campaña de vacunación para prevenir el cáncer de cuello uterino

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Islamabad, 15 sep (EFE).- Pakistán lanzó este lunes su primera campaña nacional de vacunación para la prevención del cáncer de cuello uterino en un país donde cientos de agentes de policía y trabajadores de la salud han sido asesinados durante campañas de vacunación en las últimas décadas.

En su primera fase, alrededor de trece millones de niñas de entre 9 y 14 años recibirán una dosis única de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), responsable de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, el tercero más frecuente entre las mujeres en Pakistán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera fase de vacunación se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre en las provincias de Punjab, Sindh, Islamabad y la Cachemira administrada por Pakistán.

En 2026, se completará la vacunación en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y, en 2027, en Baluchistán y en Gilgit-Baltistán.

Para la primera fase de vacunación, el Gobierno de Pakistán se ha asociado con la OMS para capacitar a más de 49.000 trabajadores de la salud.

«Esta campaña de vacunación contra el VPH es más que una mera intervención de salud pública; es una inversión en la salud y el potencial de nuestras hijas», dijo la directora general de la Dirección Federal de Inmunización de Pakistán (FDI), Soofia Yunus, durante la presentación de la campaña en una escuela de niñas en Karachi.

Con una población femenina de 73,8 millones de personas mayores de 15 años en riesgo, el país reporta anualmente más de 5.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino en mujeres. Casi 3.200 de ellas, un 64 %, fallecen a causa de la enfermedad, según la OMS.

La organización atribuye esta tasa de mortalidad, una de las más altas del Sur de Asia, al diagnóstico tardío y el acceso limitado a los programas de detección.

Las campañas de vacunación en Pakistán, notablemente las dirigidas a combatir la polio, han estado envueltas en difíciles circunstancias para los agentes de seguridad y los trabajadores sanitarios.

En las últimas décadas, cientos de agentes de policía y trabajadores de la salud han sido asesinados por insurgentes por administrar medicación contra la polio a niños en las provincias occidentales de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, ambas fronterizas con Afganistás y sumidas hoy de nuevo en la violencia.

Los esfuerzos del gobierno por erradicar el virus se han visto socavados por la desinformación y por la oposición de algunos religiosos de línea dura que afirman que la inmunización es una estratagema extranjera para esterilizar a niños musulmanes o una tapadera para espías occidentales. EFE

aa-jgv/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR