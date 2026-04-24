Pakistán liquida una deuda de 3.450 millones con EAU tras un lograr préstamo saudí

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Islamabad, 24 abr (EFE).- Pakistán completó la devolución de 3.450 millones de dólares depositados por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó este viernes el banco central, apenas días después de lograr un préstamo por un valor similar por parte de Arabia Saudí.

«El Banco Estatal de Pakistán reembolsó un depósito de 1.000 millones de dólares al Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD) de los EAU el 23 de abril de 2026. La semana pasada se reembolsaron depósitos por valor de 2.450 millones de dólares», informó el Banco Estatal de Pakistán en un comunicado oficial.

«Esto completa el reembolso de depósitos totales de 3.450 millones de dólares a los EAU», concluyó el banco central paquistaní, una deuda que el país arrastraba desde 2018, cuando los EAU prestaron el dinero para ayudar a Pakistán a estabilizar su balanza de pagos.

Este desembolso se produce apenas una semana después de que Islamabad confirmara una inyección adicional de 3.000 millones de dólares por parte de Arabia Saudí, una cifra destinada también a mantener a flote la frágil economía paquistaní.

Pakistán enfrenta una grave crisis económica, agravada recientemente por la guerra entre Irán y Estados Unidos. Mantener ciertos niveles de reservas en moneda extranjera es uno de los requisitos que le impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para seguir proveyendo su programa de 7.000 millones de dólares en ayuda financiera.

El Gobierno no ha explicado por qué decidió devolver los depósitos de los Emiratos Árabes en vez de prorrogar los plazos de devolución, tal y como ha hecho en numerosas ocasiones. EFE

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