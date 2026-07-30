Pakistán mantendrá ataques en Afganistán pese a alarma internacional por muerte de civiles

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Islamabad, 30 jul (EFE).- Pakistán afirma que continuará llevando a cabo ataques militares contra supuestos objetivos insurgentes en el vecino Afganistán en medio de la escalada de hostilidades entre ambos países que ha dejado casi 500 civiles afganos muertos desde el pasado octubre, según un informe reciente de la ONU.

«Pakistán lleva a cabo los ataques en defensa propia y como medida de último recurso, y continuará haciéndolo hasta que se elimine la amenaza», declaró a EFE un alto cargo de seguridad bajo condición de anonimato.

Islamabad acusa desde hace tiempo al Gobierno de facto talibán de permitir que grupos armados, principalmente el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), operen desde su territorio y lancen ataques transfronterizos. En respuesta, las fuerzas paquistaníes han efectuado una campaña de bombardeos contra presuntos terroristas en suelo afgano.

Sin embargo, las organizaciones internacionales denuncian que el coste de estas operaciones está recayendo sobre los no combatientes.

Un reciente informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documentó 499 civiles afganos muertos y más de 1.200 heridos en las hostilidades.

Más de la mitad de estas muertes se concentraron en un único ataque aéreo el pasado marzo contra el Hospital de Rehabilitación Omid de Kabul, el cual fue calificado por Amnistía Internacional como un posible crimen de guerra.

Las autoridades paquistaníes insisten en que se trata de ataques selectivos.

«Las operaciones han estado y estarán dirigidas únicamente a los grupos armados a los que los talibanes han dado cobijo», añadió la misma fuente.

Las relaciones entre ambos vecinos se han deteriorado desde el retorno de los talibanes al poder en 2021, al tiempo que los ataques del TTP en Pakistán se han disparado.

El viceministro del Interior paquistaní, Tallal Chaudhry, indicó recientemente que 2025 supuso el «pico» de la militancia armada en el país, forzando más de 175.000 operaciones de inteligencia.

Chaudhry aseguró que el año pasado murieron 1.020 miembros de las fuerzas de seguridad y 783 civiles en Pakistán a causa del terrorismo, mientras que 1.890 terroristas fueron abatidos. EFE

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