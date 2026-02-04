Pakistán mantiene el despliegue de seguridad mientras continúan combates en Baluchistán

Islamabad, 4 feb (EFE).- Pakistán mantiene este miércoles un amplio despliegue de seguridad en la conflictiva provincia de Baluchistán, mientras los combates continúan por quinto día en la ciudad desértica de Noshki tras la ofensiva insurgente del pasado fin de semana, confirmaron fuentes oficiales.

«Hemos recuperado el control de los principales edificios administrativos y del centro de la ciudad, aunque los combates continúan en algunas zonas de Noshki», declaró a EFE este miércoles un funcionario de seguridad.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) lanzó el sábado pasado ataques coordinados en al menos una docena de localidades del suroeste del país, dirigidos contra fuerzas de seguridad, infraestructuras y civiles, en una de sus mayores operaciones hasta la fecha.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el balance de víctimas mortales se sitúa en cerca de 60 fallecidos, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades aseguran haber abatido a cerca de 200 insurgentes en las operaciones posteriores.

Entre las víctimas figuran miembros del Ejército, de la fuerza fronteriza y de la Policía, así como civiles, entre ellos mujeres y niños, indicaron este miércoles fuentes de seguridad a EFE.

Aunque las fuerzas paquistaníes afirman haber recuperado el control de los principales edificios y zonas urbanas, los enfrentamientos continúan en algunas áreas de Noshki, donde siguen desplegados drones y helicópteros y permanecen suspendidas las comunicaciones móviles e internet.

«Estamos intentando contactar, pero no logramos comunicarnos con nuestras oficinas locales de policía en Noshki», explicó a EFE un funcionario de la sede de la Policía de Baluchistán en Quetta, Abdullah Khan.

Los insurgentes secuestraron al comisionado adjunto del distrito occidental, Hussain Hazara, junto con su familia, y posteriormente difundieron un vídeo en el que se le veía en cautiverio. El alto funcionario local y sus familiares fueron liberados más tarde en una operación de seguridad, según confirmó a EFE otra fuente oficial.

«El día 31 (de enero) algunos individuos entraron de forma sigilosa y rodearon nuestras viviendas», declaró la comisionada adjunta de Noshki, Maria Shamoon, en un mensaje en vídeo difundido este miércoles.

La provincia de Baluchistán, rica en recursos naturales y fronteriza con Irán y Afganistán, sufre desde hace más de dos décadas una insurgencia armada. Los grupos separatistas baluches reclaman un Estado independiente y acusan al Gobierno central de Islamabad de explotar los vastos recursos minerales de la región sin beneficiar a la población local. EFE

