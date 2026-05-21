Pakistán media en la repatriación de 20 marineros iraníes retenidos en Singapur

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Islamabad, 21 may (EFE).- El Gobierno de Pakistán medió en la repatriación de 20 marineros iraníes que regresaron este jueves a Teherán tras haber quedado retenidos en aguas de Singapur en un buque que, según medios estatales de Irán, fue interceptado por fuerzas de Estados Unidos.

«Agradezco la acción humanitaria y benévola del estimado Gobierno de Pakistán para lograr la liberación de 20 marineros iraníes que se encontraban en una situación precaria debido a la incautación de su barco en aguas de Singapur», escribió en X el embajador iraní en Islamabad, Reza Moghadam.

La agencia estatal iraní IRNA informó de que el buque se encontraba bajo control estadounidense y que la tripulación fue liberada gracias a “intensas consultas diplomáticas” entre el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y sus homólogos de Pakistán y Singapur.

El pasado 8 de mayo, el canciller paquistaní, Ishaq Dar, afirmó que se encontraba en contacto con las autoridades de Singapur para coordinar la asistencia y repatriación de ciudadanos afectados en buques incautados, entre ellos once marineros de nacionalidad paquistaní.

La repatriación coincide con una nueva fase de la mediación de Islamabad entre Teherán y Washington, después de que Irán confirmara que está evaluando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, una de las principales figuras de esa mediación, tiene previsto viajar este jueves a Teherán para continuar las consultas con altos cargos iraníes, según informaron medios locales.

«El mariscal de campo Asim Munir, comandante del Ejército de Pakistán, viaja hoy a Teherán para continuar las conversaciones y consultas con los altos cargos de Teherán, en su calidad de mediador entre Teherán y Washington», indicó la agencia local ISNA.

A la visita del líder militar se suma la presencia en la capital iraní del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, que llegó la víspera con un nuevo texto de negociación, en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó hoy que Teherán sopesa esta nueva propuesta de la Administración de Donald Trump, basada en un borrador previo presentado por Irán y sobre la que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”.

Trump aseguró el pasado martes a los medios, a su regreso a Washington, que está a la espera de recibir respuestas de Teherán, y advirtió de que «tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100 %» para avanzar hacia cualquier posible plan de paz. EFE

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