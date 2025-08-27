The Swiss voice in the world since 1935

Pakistán mueve al Ejército por inundaciones y acusa a India de liberar agua de sus presas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Islamabad, 27 ago (EFE).- Pakistán movilizó el Ejército este miércoles en la oriental y superpoblada provincia de Punjab para hacer frente a unas graves inundaciones que, según las autoridades paquistaníes, han sido provocadas por las lluvias del monzón y agravadas por la decisión de la India de liberar agua de dos de sus presas.

Las operaciones de rescate se han acelerado por orden del primer ministro, Shehbaz Sharif, mientras que más de 174.000 personas ya han sido evacuadas a lugares seguros en la provincia, informaron fuentes oficiales.

La acusación de Pakistán eleva la tensión bilateral y llega apenas tres meses después de que ambos países libraran un breve conflicto armado y de que la India suspendiera unilateralmente el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo de 1960 que regulaba la gestión de los ríos compartidos.

La Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab (PDMA) afirmó que la India abrió las compuertas de una presa en el río Ravi y advirtió de la liberación de agua de otro embalse, lo que ha provocado un aumento histórico del caudal en siete distritos, incluyendo los de las grandes ciudades de Lahore y Faisalabad.

Esta crisis local se enmarca en una devastadora temporada de monzón en Pakistán, que ha causado al menos 799 muertes en todo el país desde finales de junio en sucesos relacionados con las lluvias.

Hasta el momento, 174.074 personas han sido evacuadas a lugares más seguros en Punjab, según la oficina del mandatario paquistaní.

Pakistán es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático, a pesar de contribuir con menos del 1 % a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El país ha experimentado patrones climáticos intensos y erráticos en los últimos años, como sequías, olas de calor y lluvias torrenciales que han causado pérdidas humanas y materiales a miles de personas. EFE

aa-jgv/igr/nam

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR