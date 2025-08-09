Pakistán niega que India derribase ninguna de sus aeronaves en la escalada militar de mayo

2 minutos

Islamabad, 9 ago (EFE).- Pakistán negó que la India haya derribado aeronaves paquistaníes durante la escalada militar de mayo, en respuesta a las recientes declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea india, quien afirmó este sábado que las fuerzas indias destruyeron seis aviones paquistaníes durante la operación.

«Las afirmaciones tardías hechas por el jefe de la Fuerza Aérea india sobre la supuesta destrucción de aeronaves paquistaníes durante la Operación Sindoor son tan inverosímiles como inoportunas (…) No se dañó ni destruyó ningún avión paquistaní por parte de la India», escribió el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, en un mensaje publicado en la red social X.

Según Asif, fue la India la que perdió seis cazas, baterías antiaéreas S-400 y drones, y sufrió daños en varias bases aéreas a manos del Ejército paquistaní.

El ministro criticó la estrategia india y afirmó que las declaraciones militares de Nueva Delhi buscan ocultar «monumentales fracasos» políticos. Añadió que Pakistán brindó informes técnicos detallados a medios internacionales y que observadores independientes confirmaron pérdidas indias, incluyendo cazas Rafale.

El ministro propuso una auditoría independiente de los inventarios de aeronaves para esclarecer la verdad y advirtió que «las guerras no se ganan con falsedades, sino con autoridad moral y competencia profesional».

Reiteró que cualquier violación de la soberanía paquistaní será respondida con rapidez y proporcionalidad, responsabilizando a los líderes indios de cualquier futura escalada.

Esta respuesta de Pakistán se produce tras la afirmación hecha esta mañana por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea india, Amar Preet Singh, quien aseguró que India derribó cinco cazas y un avión de vigilancia paquistaníes durante los combates de mayo.

Singh atribuyó estas bajas al sistema antiaéreo ruso S-400 y describió la operación como una respuesta al ataque que en abril causó 26 muertos en la Cachemira administrada por la India.

La India y Pakistán protagonizaron en mayo su enfrentamiento más grave en años tras varios ataques aéreos y represalias, en una crisis que tensó la ya frágil relación entre ambas potencias nucleares. EFE

aa-lgm/amg