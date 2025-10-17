Pakistán permite el regreso de refugiados afganos en medio de tensión fronteriza con Kabul

2 minutos

Islamabad, 17 oct (EFE).- Pakistán permitió este viernes el regreso de centenares de refugiados afganos a su país a través del paso fronterizo de Chaman, en el suroeste del país, por primera vez desde los enfrentamientos registrados la pasada semana entre las fuerzas de ambas naciones, informaron a EFE fuentes de seguridad.

«Desde las 11 de la mañana, los refugiados afganos que estaban varados en este lado han recibido permiso para cruzar a Afganistán. Es la primera vez que se concede tal autorización desde los choques», explicó a EFE un responsable de seguridad paquistaní de la denominada «línea cero» del cruce de Chaman, bajo condición de anonimato.

Según la fuente, el paso se realiza de manera controlada, con grupos de entre 40 y 50 personas. Aunque no existe una cifra oficial, el número total de refugiados que cruzan este viernes asciende a varios centenares.

Todo el resto del tránsito de vehículos comerciales o de pasajeros continúa suspendido, añadió el oficial, que confirmó que «el sistema de inmigración está operativo pese a los daños parciales sufridos por la puerta fronteriza durante los enfrentamientos».

En contraste, el cruce de Torkham, en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, permanece completamente cerrado «a todo tipo de movimiento», indicó otro funcionario de seguridad a EFE.

Chaman, en el suroeste, y Torkham, en el noroeste, son los dos principales pasos fronterizos entre Pakistán y Afganistán, vital para la economía afgana, que depende en gran medida del tránsito de bienes y combustible a través de los pasos con Pakistán, y el tránsito de personas entre ambos países.

La reapertura parcial sucede cuando miles de afganos permanecen atrapados en el lado paquistaní por los combates y por la crisis migratoria preexistente, agravada en los últimos meses tras las campañas de deportaciones masivas lanzadas desde Pakistán e Irán.

Según datos del Ministerio de Refugiados afgano, casi tres millones de afganos han regresado al país en los últimos dos años, muchos de ellos de manera forzosa.

El permiso para el retorno coincide con la expiración, a las 18.00 hora local de Pakistán, del alto el fuego de 48 horas alcanzado tras una semana de combates. Delegaciones de ambos países tienen previsto reunirse este viernes en Doha para discutir una posible extensión de la tregua, según informaron medios locales. EFE

aa-lgm/mtv/cg