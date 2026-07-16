Pakistán pide frenar la escalada y retomar las conversaciones técnicas entre EE.UU. e Irán

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Islamabad, 16 jul (EFE).- Pakistán pidió este jueves a Estados Unidos e Irán que pongan fin a la violencia y retomen las conversaciones técnicas previstas en el Memorando de Islamabad, el acuerdo preliminar firmado en junio para encauzar una salida diplomática a la crisis entre Washington y Teherán.

«Aunque la implementación del memorando afronta desafíos, Pakistán seguirá alentando a todas las partes a poner fin a la violencia y reanudar las conversaciones técnicas de conformidad con el acuerdo», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa semanal en Islamabad.

El portavoz rechazó la idea de que Pakistán se haya apartado de los esfuerzos de mediación y aseguró que las gestiones diplomáticas de Islamabad continúan.

«Expresamos la esperanza de una pronta normalización de la situación en el estrecho de Ormuz y subrayamos la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima», añadió.

Andrabi transmitió la preocupación de Pakistán por las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos, y afirmó que Islamabad sigue de cerca la evolución de la situación regional.

Pakistán considera que la negociación sigue siendo la mejor vía para resolver las diferencias.

Islamabad desempeñó un papel central de mediación en el Memorando de Islamabad, firmado por Estados Unidos e Irán el 17 de junio, que abrió un plazo para avanzar hacia un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones, la seguridad marítima y otros asuntos regionales.

Sin embargo, la escalada de esta semana, con ataques estadounidenses contra Irán y represalias iraníes contra intereses de Washington en el Golfo, ha puesto bajo presión el marco diplomático alcanzado.

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, se ha convertido en uno de los focos de la crisis, en medio de temores sobre el impacto de la escalada en los suministros energéticos globales.

«Pakistán reconoce la necesidad urgente de abordar el impacto de la situación actual en los suministros mundiales de energía y en otros bienes económicos, incluidos el comercio y la seguridad alimentaria», dijo Andrabi. EFE

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