Pakistán rechaza el diálogo con los talibanes y mantiene decisión de seguir atacando

Islamabad, 28 feb (EFE).– El Gobierno de Pakistán rechazó este sábado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica.

«No habrá ninguna charla. No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar», dijo el portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, en declaraciones a la televisión estatal (PTV).

Zaidi advirtió que Pakistán actuará contra cualquier «terrorista o facilitador» en territorio afgano, bajo la denominada operación «Ghazb lil Haq» (Ira por la Justicia). EFE

