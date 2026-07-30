Pakistán rechaza el informe de la ONU sobre la muerte de 499 civiles en Afganistán

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Islamabad, 30 jul (EFE).- El Gobierno de Pakistán ha rechazado el informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), que documentó 499 civiles muertos y más de 1.200 heridos en las hostilidades transfronterizas entre principios de octubre y finales de junio.

«Evidentemente, no corroboramos esas cifras. Rechazamos rotundamente la insinuación de que hayamos matado civiles con nuestros ataques. Hemos garantizado la debida diligencia y el máximo cuidado al golpear objetivos militares», respondió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante su rueda de prensa semanal.

Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se han venido deteriorando desde el retorno de los talibanes al poder en Kabul en 2021, a los que Islamabad acusa de apoyar a grupos terroristas que operan en territorio paquistaní.

Los talibanes rechazan esas acusaciones y sostienen que no permiten que el territorio afgano sea utilizado para amenazar a otros países

Andrabi argumentó que «los grupos insurgentes «se camuflan como civiles».

«No llevan un uniforme específico ni un distintivo en la manga que indique que son combatientes. Creo que este es uno de los problemas prácticos que la ONU y otros deberían examinar», señaló el portavoz, que confirmó mantener un diálogo abierto con el organismo internacional sobre este asunto.

El ministerio también restó credibilidad a los balances de víctimas proporcionados por los talibanes y afirmó que las fuerzas talibanes «tienden a exagerar»

El martes, la UNAMA documentó 499 civiles muertos y más de 1.200 heridos en las hostilidades entre fuerzas afganas y paquistaníes entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Entre las víctimas se encontraban 37 niños muertos y otros 140 heridos, según el balance divulgado por la misión de Naciones Unidas. EFE

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