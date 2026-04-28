Pakistán rechaza la denuncia de un ataque con seis muertos a una universidad afgana

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Islamabad, 28 abr (EFE).- Pakistán negó este martes haber bombardeado una universidad y zonas residenciales en Afganistán que, según las autoridades talibanes, dejó seis muertos y 70 heridos, y acusó a Kabul de inventar ataques para encubrir a grupos terroristas a dos meses del inicio de la «guerra abierta» declarada por Islamabad.

«No se ha realizado ningún ataque contra la Universidad Sayed Jamaluddin Afghani. Las afirmaciones son infundadas y falsas», declaró el Ministerio de Información paquistaní en un comunicado, añadiendo que los ataques anteriores de sus fuerzas han sido precisos y basados ​​en inteligencia.

El desmentido paquistaní responde a un comunicado del portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, quien aseguró ayer que al menos seis personas murieron y otras 70 resultaron heridas, entre ellas 30 estudiantes, tras el bombardeo del lunes contra zonas civiles de Kunar.

El comunicado alertó además sobre la crisis de desplazamiento, con más de 94.000 personas forzadas a huir de sus hogares en las provincias fronterizas.

En su respuesta, Islamabad además a Kabul de utilizar estas denuncias como propaganda y afirmó que «el patrón es una página del viejo manual donde los medios afganos crean noticias falsas para encubrir el apoyo a grupos terroristas y aliados como Fitna al Khwarij», término oficial usado para tachar de herejes y deslegitimar a los talibanes paquistaníes (TTP).

El Gobierno paquistaní subrayó su doctrina militar para las intervenciones transfronterizas al advertir que «siempre y donde sea que Pakistán ataque la infraestructura terrorista con base en Afganistán, lo hará conforme a acciones anteriores, de forma declarada, con plena responsabilidad y respaldada por pruebas precisas de que el objetivo es la infraestructura de apoyo al terrorismo».

Pakistán y Afganistán se encuentran inmersos en un conflicto desde febrero, con repetidos enfrentamientos transfronterizos y ataques con artillería, aire y drones, en los combates más intensos de las últimas décadas, que han dejado cientos de muertos según la ONU, si bien los balances de ambas fuerzas aseguran un número de victimas mucho mayor.

China, que comparte frontera con ambas naciones, lleva semanas intentando mediar en el conflicto entre los países vecinos. Arabia Saudita, Catar y Turquía también han intentado reducir las tensiones, pero los combates han continuado.

Islamabad acusa a Afganistán de proporcionar refugio a militantes que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, especialmente al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes. Kabul siempre ha negado la acusación.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó recientemente de que las hostilidades entre Afganistán y Pakistán continúan, con víctimas civiles y daños a infraestructuras, pese a los recientes esfuerzos diplomáticos y el diálogo mantenido entre ambos en China. EFE

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