Pakistán recurre a Arabia Saudí para asegurar su petróleo tras el cierre del paso de Ormuz

Islamabad, 4 mar (EFE).- Pakistán busca asegurar el suministro de petróleo a través del puerto saudí de Yanbu, en el mar Rojo, ante el riesgo de interrupciones energéticas provocado por el cierre del estrecho de Ormuz tras la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, aseguró este miércoles el gobierno paquistaní.

«Fuentes de Arabia Saudí aseguraron el suministro a través del puerto de Yanbu en el Mar Rojo, lo que puede ayudar a satisfacer los requisitos energéticos», indicó el Ministerio de Petróleo de Pakistán en un comunicado.

La solicitud se produce tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, anunciado tras la escalada de hostilidades en la región y los ataques de Estados Unidos e Israel que provocaron la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

El ministro de Petróleo, Ali Pervaiz Malik, discutió distintos planes de contingencia con el embajador saudí Nawaf bin Said Al-Malki en Islamabad para mantener la cadena de suministro energético de Pakistán, según declaró la oficina de Malik.

Arabia Saudí indicó que podría facilitar los envíos a través de su puerto de Yanbu en el Mar Rojo, ofreciendo una ruta alternativa si las rutas de navegación del Golfo permanecen interrumpidas, y el embajador saudí reafirmó el apoyo de Riad para garantizar el suministro en caso de emergencia, según el comunicado.

Pakistán depende en gran medida del crudo de Oriente Medio y la mayoría de sus importaciones de energía suelen transitar por el estrecho, lo que convierte cualquier interrupción en un riesgo importante para el suministro interno de combustible.

El viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, afirmó que Islamabad ha mantenido contactos con Irán y Arabia Saudí para reducir las tensiones.

«Tenemos un acuerdo de defensa con Arabia Saudí», dijo ante el Senado, añadiendo que Teherán pidió garantías de que el territorio saudí no sería utilizado para ataques contra Irán. EFE

