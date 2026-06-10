Pakistán reivindica bombardeos selectivos en Afganistán como operación antiterrorista

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Islamabad, 10 jun (EFE).- El Gobierno de Pakistán confirmó este miércoles haber llevado a cabo ataques selectivos en territorio afgano contra presuntas bases insurgentes, en el marco de una operación antiterrorista en represalia por la reciente ola de atentados que ha sacudido el país.

«Se llevaron a cabo ataques precisos y calibrados a lo largo de las zonas fronterizas entre Pakistán y Afganistán contra escondites y refugios seguros de los cerebros y planificadores pertenecientes a Fitna Al Khwarij, matando a veintiséis insurgentes patrocinados por la India», publicó en X el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar.

Según la versión de Islamabad, la operación mató a al menos 26 militantes del grupo islamista Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), mientras Kabul denuncia la muerte de 13 civiles, entre los que dice había al menos 11 niños.

Tarar justificó la respuesta militar como represalia a tres atentados recientes en Pakistán: el bombardeo a una comisaría en Bannu el pasado 9 de mayo, un ataque suicida con coche bomba en Waziristán del Norte el 2 de junio y el asalto ayer a un puesto policial en Musa Dara.

Pakistán detalló que, basándose en «inteligencia creíble», los bombardeos lograron destruir por completo cuatro objetivos de la insurgencia, entre ellos un centro de entrenamiento, un escondite, un arsenal de municiones y los centros de mando de dos altos comandantes rebeldes.

Islamabad califica a los militantes abatidos del TTP como «patrocinados por la India», al considerar que Nueva Delhi, su archienemigo nuclear, financia y utiliza los grupos insurgentes de la frontera afgana para desestabilizar el país desde el exterior, una acusación que la India niega sistemáticamente.

El portavoz del Gobierno de facto talibán, Zabihullah Mujahid, afirmó esta madrugada que las fuerzas paquistaníes no atacaron bases militares, sino que bombardearon viviendas civiles en las provincias de Kunar, Khost y Paktika, situadas en el este y sureste afgano.

Los dos vecinos del sur de Asia han intensificado su conflicto desde el año pasado, arrastrando un intercambio de bombardeos y ofensivas que en los últimos meses ha rozado el escenario de una guerra abierta.

Según reveló el último informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), al menos 327 civiles afganos murieron y 397 resultaron heridos a causa de los combates fronterizos durante los primeros tres meses del año.

La escalada bélica tiene su origen en el resurgimiento del TTP, el principal grupo paraguas de la insurgencia islamista paquistaní, que comparte la ideología extremista de los talibanes afganos.

Islamabad acusa al régimen talibán de dar refugio en su territorio al grupo, una acusación que Kabul siempre ha negado. EFE

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