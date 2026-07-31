Pakistán reivindica cifra récord de insurgentes muertos en operaciones militares en 2026

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Islamabad, 31 jul (EFE).- El Ejército de Pakistán afirmó este viernes que en lo que va de año se ha registrado el mayor número de insurgentes abatidos, más de 2.000, con un promedio de 10 muertos por día, en miles de operaciones militares.

«Durante este tiempo, 2.084 individuos que eran terroristas confirmados fueron abatidos», afirmó el director general de las relaciones públicas del Ejército (ISPR), teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, quien añadió que «esto supone un promedio de 10 terroristas muertos cada día, que es la proporción más alta jamás registrada».

Chaudhry señaló durante una rueda de prensa sobre la situación de seguridad que hasta el momento en 2026 se han llevado a cabo 40.348 operaciones basadas en inteligencia.

Asimismo, explicó que la cifra abarca las operaciones realizadas por todas las fuerzas de seguridad, incluida la policía, las fuerzas armadas civiles, las agencias de inteligencia y el Ejército.

De estas operaciones, la mayoría se llevaron a cabo en la provincia de Baluchistán, con un total de 31.080, seguida de Khyber Pakhtunkhwa (KP) con 7.177 y 2.091 en el resto de Pakistán, añadió.

El portavoz militar detalló que 2.597 insurgentes murieron en 2025 en comparación con los 2.084 contabilizados en lo que va de 2026.

Pakistán registró un total de 3.145 incidentes relacionados con el terrorismo en 2026, la mayor parte de ellos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP), con 1.971, seguida de Baluchistán con 1.148, mientras que los restantes ocurrieron en otras partes del país.

El teniente general Chaudhry afirmó además que 819 paquistaníes han muerto en incidentes relacionados con el terrorismo en lo que va de año, con un promedio de cuatro muertes al día. De ellos, 303 eran militares, 194 agentes de la policía y las fuerzas seguridad y 322 eran civiles.

Chaudhry concluyó que, a pesar de esto, los incidentes relacionados con el terrorismo están aumentando y apuntó hacia la India y los talibanes afganos por apoyar a los insurgentes.

Pakistán acusa a la India de respaldar al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y a los grupos insurgentes de Baluchistán, y responsabiliza a los talibanes afganos de darles refugio.

Tanto la India como los talibanes afganos rechazan estas acusaciones. EFE

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