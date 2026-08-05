Pakistán restringe la cobertura de la prensa extranjera fuera de sus principales ciudades

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Islamabad, 5 ago (EFE).- Pakistán endureció en nuevas directrices el sistema de permisos que ya exigía a los periodistas extranjeros para informar fuera de Islamabad, Lahore y Karachi, al extender esos controles a colaboradores, productores y ciudadanos paquistaníes que trabajen para medios internacionales, informaron medios locales.

El certificado de no objeción (NOC, por sus siglas en inglés) ya era requerido para que corresponsales extranjeros se desplazaran por motivos profesionales fuera de esas tres grandes ciudades, una limitación recogida en el sistema de visados periodísticos del país.

En la práctica, esto implica que ante un hecho noticioso fuera de Islamabad, Lahore o Karachi, como una crisis en la Cachemira administrada por Pakistán, también los colaboradores locales de medios internacionales tendrían que esperar la autorización oficial antes de desplazarse o realizar la cobertura, un trámite que en ocasiones puede tardar semanas.

Hasta ahora, aunque el NOC ya era necesario para periodistas extranjeros, su aplicación era irregular y muchos medios internacionales dependían de periodistas, productores o colaboradores paquistaníes asentados fuera de esas tres ciudades para obtener información sobre el terreno o verificar noticias de última hora.

El Gobierno paquistaní sostiene que las directrices buscan establecer un mecanismo para verificar acreditaciones, facilitar accesos y coordinar coberturas.

La medida fue difundida en medio de críticas de periodistas y de un clima de tensión por la cobertura de las protestas en la Cachemira administrada por Pakistán, donde las autoridades han impuesto restricciones de comunicación durante una crisis política por representación y autonomía. EFE

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