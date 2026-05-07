Pakistán se ofrece como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y EE. UU.

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Islamabad, 7 may (EFE).– El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves que se encuentra esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos, ofreciendo su territorio como sede para la firma de un pacto que ponga fin a la actual crisis en el golfo Pérsico.

«Islamabad tiene esperanzas sobre un acuerdo entre EE. UU. e Irán y espera que ocurra pronto», declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

Andrabi subrayó que Pakistán daría la bienvenida a un arreglo entre ambas partes independientemente del lugar donde se concrete.“Si se llega a un acuerdo en Pakistán, sería un honor para nosotros”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre los detalles técnicos de la negociación, el portavoz evitó dar precisiones sobre la extensión del documento, señalando que «no podía decir si el borrador del acuerdo sería de una página o más largo».

Esta disposición de Pakistán se produce después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, suspendiera el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz.

Según informes de la cadena NBC, la decisión de Trump respondió a la negativa de Arabia Saudí a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo, tras el «enfado» de Riad por la falta de coordinación en el inicio de las maniobras.

Trump justificó la suspensión del plan alegando una petición expresa de Pakistán para facilitar una propuesta de paz enviada por Teherán. El mandatario estadounidense además aseguró esta semana que hay conversaciones «muy buenas» con Irán y que es «posible alcanzar un acuerdo pronto».

El portal Axios aseguró que Washington espera una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre puntos clave para el fin definitivo del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, sin embargo no hay de momento confirmación oficial de tal acuerdo.

Según fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de un acuerdo desde el comienzo de las hostilidades, mientras mantienen un alto el fuego indefinido para permitir que la mediación paquistaní logre establecer un nuevo marco de negociación nuclear. EFE

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