Pakistán será sede de la cumbre de jefes de Estado de la OCS en 2027, afirma Sharif

Islamabad, 12 sep (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que este país acogerá en 2027 la cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

A comienzos de mes, la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS se celebró en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Meijiang, en la ciudad china de Tianjin, bajo la presidencia del mandatario chino, Xi Jinping. Según la Declaración de Tianjin, la presidencia rotatoria para el período 2025-2026 pasó a Kirguistán.

Sharif hizo el anuncio durante la inauguración de un paso elevado en la autopista de Islamabad. «El deber de acoger la próxima cumbre de la OCS en 2027 recae sobre nosotros», dijo el mandatario, al subrayar que «hay que empezar a prepararnos desde ahora».

El primer ministro insistió en que las obras deben comenzar de inmediato, con la construcción de nuevos alojamientos y la mejora del aspecto de la capital. «No solo debemos levantar nuevas instalaciones, sino también embellecer Islamabad, afirmó.

Sharif reveló además que Tayikistán regaló plantones a Pakistán y que los departamentos correspondientes trabajan día y noche en su plantación.

Pakistán ya organizó en Islamabad, en octubre del año pasado, la 23ª reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de los Estados miembros de la OCS. El país asumirá en 2026-2027 la presidencia rotatoria del Consejo de Jefes de Estado y del Consejo de Ministros de Exteriores de la organización.

El Consejo de Jefes de Estado, máximo órgano de decisión de la OCS, se reúne cada año para debatir cuestiones regionales e internacionales, en sedes que rotan entre los países miembros.

La OCS cuenta actualmente con diez Estados miembros: China, India, Rusia, Irán, Pakistán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, un bloque euroasiático diverso que trabaja en cooperación política, económica y de seguridad.

Pakistán se unió como miembro pleno en junio de 2017, tras haber sido Estado observador entre 2005 y 2017, aunque su relación con los países miembros se remonta a mucho antes, según el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní. EFE

