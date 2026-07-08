Pakistán urge a EEUU e Irán a cumplir sus compromisos y advierte contra una reescalada

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Islamabad, 8 jul (EFE).- El Gobierno de Pakistán instó este miércoles a EE.UU. e Irán a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad, después de que el presidente Donald Trump diera por acabado el alto el fuego con Teherán en medio de una nueva escalada militar.

«Pakistán insta a todas las partes a mantener sus respectivos compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento (MdE) de Islamabad, que sigue siendo una base duradera para el entendimiento, el respeto mutuo y la prosperidad compartida para la región y más allá», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Asimismo, Islamabad, el principal mediador entre ambas partes, expresó su «profunda preocupación por la escalada de tensiones en la región» y advirtió de que «un nuevo conflicto no beneficia a nadie». EFE

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