Pakistán urge a Israel a detener de inmediato la agresión en el Líbano que viola la tregua

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Islamabad, 9 abr (EFE).- Pakistán urgió este jueves a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra el Líbano, advirtiendo que los recientes bombardeos masivos violan el derecho internacional y ponen en riesgo la tregua regional de 14 días alcanzada el miércoles con mediación de Islamabad.

«Pakistán condena en los términos más enérgicos la continua agresión israelí contra el Líbano, que (..) socava los esfuerzos internacionales para establecer la paz y constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de los principios humanitarios fundamentales», indicó en un comunicado el ministerio de Exteriores paquistaní.EFE

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