Pakistán urge a la contención tras el ataque con drones a una central nuclear en Emiratos

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Islamabad, 18 may (EFE).- Pakistán condenó este lunes el ataque con drones perpetrado ayer contra la Central de Energía Nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y llamó a la contención de todas las partes para evitar un conflicto mayor en la región.

«Pakistán hace un llamado a todas las partes para que actúen con la máxima moderación (…) y eviten cualquier acción que pueda escalar aún más las tensiones, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de la región», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado.

Islamabad, que evitó señalar directamente a un autor material del ataque en su papel de mediador entre Irán y Estados Unidos, advirtió que atacar infraestrcutura nuclear no es sólo una grave violación del derecho internacional sino que conlleva consecuencias «catastróficas e irreversibles» para la humanidad.

«Las instalaciones nucleares nunca deben ser blanco de ataques bajo ninguna circunstancia», sentenció la nota oficial.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajó a Teherán el fin de semana para reunirse con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, una de las caras más reconocibles de las negociaciones con Washington el 11 y 12 de abril en Islamabad.

Según el medio iraní Nuances, el ministro paquistaní recibió el domingo durante su visita un nuevo paquete de propuestas de 14 puntos para entregar a la Casa Blanca, bajo los esfuerzos de Pakistán de reactivar las negociaciones estancadas entre ambos.

Según la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, EE.UU. ha presentado cinco condiciones a Irán a través de Pakistán, que exigen a la República Islámica la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % y le permiten mantener activa únicamente una instalación nuclear.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que el alto el fuego acordado con Irán se pactó «como un favor a Pakistán» por sus gestiones diplomáticas, aunque advirtió de que la tregua de un mes es «increíblemente frágil» y tachó la anterior propuesta de Teherán de «pedazo de basura».

Aún así, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró el viernes al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi que, pese al estancamiento de las negociaciones formales, ambos países aún intercambian mensajes. EFE

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