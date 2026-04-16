Pakistán vincula el diálogo nuclear al Líbano y defiende el secreto de la negociación

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Islamabad, 16 abr (EFE).– El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves que el cese de las hostilidades en el Líbano es un elemento integral de las negociaciones que facilita entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que defendió el hermetismo sobre el calendario para proteger la confianza de un proceso que calificó de «histórico».

«El alto el fuego en el Líbano es parte de las negociaciones y se está viendo dentro del contexto más amplio del proceso de paz regional», subrayó en una declaración a la prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tahir Andrabi.

Según Islamabad, los signos de mejora en la frontera israelí-libanesa de los últimos dos días «son alentadores y ayudarán a crear un entorno propicio para el diálogo».

Ante la ausencia de una fecha para la segunda ronda de contactos, Andrabi apeló a proteger el canal diplomático frente a las especulaciones. El portavoz sentenció que los detalles de los encuentros les fueron «confiados por las partes» y advirtió de que, si hubieran compartido tal información, habría supuesto «un incumplimiento de la confianza».

Al ser consultado sobre la composición de los equipos que retomarán el diálogo tras la primera ronda de 21 horas, Andrabi indicó que la decisión de «quién vendrá, cómo de grande será la delegación, quién se quedará y quién se irá» corresponde exclusivamente a las partes involucradas.

En este sentido, confirmó que el tema de fondo sigue siendo crítico y que los «asuntos nucleares se encuentran entre los temas que están siendo discutidos».

El portavoz puso en valor el esfuerzo diplomático al recordar que las dos delegaciones mantuvieron «21 horas de conversaciones continuas», un nivel de compromiso que a su juicio refleja una «voluntad extraordinaria por ambas partes», por lo que instó a que se aprecie «la seriedad, la resolución y la actitud positiva de los participantes».

Andrabi también defendió la legitimidad de su país como mediador, afirmando que Pakistán está cumpliendo con su «responsabilidad histórica de evitar un conflicto a gran escala» y que su capacidad para mantener a ambas potencias en la mesa bajo un clima de respeto mutuo es un «logro diplomático sin precedentes».

Como parte de estas gestiones, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Asim Munir, se encuentra ya en Irán. Andrabi subrayó que Pakistán está informando a sus aliados sobre estos pasos, al tiempo que da la bienvenida al apoyo de potencias globales, «incluida Rusia».

Estos esfuerzos se enmarcan en una ofensiva diplomática que incluye la Organización de Cooperación de Shanghái y contactos con Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

La urgencia de Islamabad busca un avance antes de que el próximo día 22 expire la tregua entre las partes enfrentadas.

El portavoz concluyó describiendo el resultado de los contactos hasta ahora como un equilibrio entre «no hubo ni un avance definitivo ni una ruptura». Pakistán, aseguró, continuará actuando como facilitador «manteniendo abiertos los canales de comunicación entre Teherán y Washington» en una situación que calificó de «fluida». EFE

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