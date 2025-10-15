Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego de 48 horas tras varios días de enfrentamientos

Pakistán y Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego de 48 horas, después de que decenas de soldados y civiles de ambas partes murieran en enfrentamientos fronterizos.

Ambos países se han estado enfrentando desde la semana pasada con actos de violencia registrados en Kabul y en la frontera con Pakistán, país que acusa a los talibanes de promover a un movimiento paramilitar.

«El gobierno pakistaní y el régimen talibán afgano, a petición de los talibanes, decidieron aplicar un alto el fuego temporal (…) durante las próximas 48 horas», declaró el miércoles la cancillería de Pakistán.

El gobierno talibán, por su parte, ordenó a su ejército respetar el cese el fuego, indicó un portavoz del ejecutivo.

«El Emirato Islámico también ordena a todas sus fuerzas que respeten este alto el fuego», escribió el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, en X.

La violencia entre los dos vecinos se intensificó la semana pasada tras unas explosiones en Afganistán, dos de ellas en la capital Kabul, que fueron atribuidas a Pakistán.

El gobierno talibán afgano lanzó una ofensiva de represalia en partes de su frontera sur, lo que llevó a Pakistán a responder de igual forma.

Islamabad acusa a Afganistán de albergar a milicias encabezadas por el movimiento paramilitar pakistaní Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), algo que Kabul rechaza.

En el último brote de violencia, el ejército pakistaní acusó a los talibanes afganos de atacar dos importantes puestos fronterizos en el suroeste y noroeste.

Indicó que ambos ataques fueron repelidos y que unos 20 combatientes talibanes murieron en operaciones lanzadas la mañana del miércoles cerca de la localidad de Spin Boldak, en el lado afgano de la frontera.

«Lamentablemente el ataque fue orquestado a través de aldeas divididas en la zona, sin consideración alguna por la población civil», afirmó el ejército pakistaní en un comunicado.

Agregó que otras 30 personas habrían muerto en choques fronterizos a lo largo de la frontera noroeste de Pakistán.

El gobierno afgano dijo que 15 civiles murieron y decenas fueron heridos en los enfrentamientos cerca de Spin Boldak y que «dos o tres» de sus combatientes también murieron.

Ali Mohamad Haqmal, un portavoz afgano para la zona de Spin Boldak, sostuvo que algunos civiles murieron por fuego de morteros.

