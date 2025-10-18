Pakistán y Afganistán concluyen en Doha su primera ronda de diálogo por tensión fronteriza

Islamabad, 18 oct (EFE).- Pakistán y Afganistán concluyeron este sábado la primera ronda de conversaciones celebradas en Doha, mediadas por Catar, en un intento por reducir la tensión tras los recientes bombardeos y ataques fronterizos, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas paquistaníes.

«La primera ronda de conversaciones con el régimen talibán concluyó en Doha y la siguiente se celebrará mañana por la mañana. Pakistán ha transmitido con claridad al régimen talibán que los grupos terroristas, incluido el TTP, que están presentes en Afganistán no son en absoluto aceptables para Pakistán», dijo a EFE una fuente diplomática que pidió no ser identificada. EFE

