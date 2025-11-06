Pakistán y Afganistán se acusan mutuamente de iniciar disparos en la frontera

Islamabad, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Pakistán rechazó este jueves las acusaciones del régimen talibán sobre un presunto ataque en la frontera común y aseguró que los disparos fueron iniciados desde el lado afgano, después de que Afganistán acusara a su vecino de romper el frágil alto el fuego que mantenían desde la última escalada.

«Rechazamos enérgicamente las afirmaciones difundidas por la parte afgana sobre el incidente ocurrido hoy en la frontera entre Pakistán y Afganistán, en Chaman», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado.

Según la nota, los disparos fueron iniciados desde el lado afgano, ante lo cual las fuerzas de seguridad paquistaníes respondieron «de manera inmediata, mesurada y responsable».

La situación fue controlada gracias a la actuación de las fuerzas paquistaníes, añadió el texto, que destacó el compromiso de Islamabad con el diálogo en curso y su expectativa de reciprocidad por parte de las autoridades afganas.

El paso fronterizo de Chaman–Spin Boldak conecta la provincia paquistaní de Baluchistán con la provincia sureña afgana de Kandahar y suele ser escenario de enfrentamientos entre ambos países.

El comunicado llega horas después de que el Gobierno de facto talibán acusara a Pakistán de romper el alto el fuego con ataques en el distrito fronterizo de Spin Boldak, coincidiendo con la tercera ronda de negociaciones bilaterales celebradas en Estambul.

«Mientras la tercera ronda de negociaciones con la parte paquistaní ha comenzado en la ciudad de Estambul, lamentablemente esta tarde las fuerzas paquistaníes volvieron a abrir fuego sobre Spin Boldak, causando preocupación entre los residentes locales», escribió en X el principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado desde el retorno de los talibanes al poder en 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar a combatientes del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsables de ataques en su territorio, algo que niegan las autoridades afganas, que insisten en que los problemas de seguridad de Pakistán son un asunto interno de ese país. EFE

