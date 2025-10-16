Pakistán y Afganistán se reunirán en Doha para negociar el alto el fuego, según medios

Islamabad, 16 oct (EFE).- Pakistán y Afganistán celebrarán conversaciones en Doha en las próximas horas, con la participación de altos funcionarios de ambos países, coincidiendo con la expiración del alto el fuego de 48 horas alcanzado tras días de enfrentamientos fronterizos, según informaron medios locales.

Fuentes citadas por el medio local afgano TOLOnews confirmaron que una delegación del Emirato Islámico de Afganistán, encabezada por el ministro de Defensa de facto, Mohammad Yaqoob Mujahid, y otra compuesta por varios funcionarios de seguridad e inteligencia de Pakistán viajarán a Doha este viernes para participar en las negociaciones.

Las conversaciones abordarán, de acuerdo con esas fuentes, la extensión del alto el fuego de 48 horas mediado por la intervención de «países amigos», entre ellos Catar, que ha permitido una frágil calma tras una semana de combates en la frontera.

En los últimos días, Pakistán ha intensificado sus contactos diplomáticos con países del Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, mantuvo conversaciones con sus homólogos de Arabia Saudí y Catar, quienes expresaron su apoyo a la estabilidad regional y el diálogo.

La India, por su parte, expresó su respaldo a Afganistán en medio del frágil alto el fuego. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, afirmó el jueves que Pakistán «alberga organizaciones terroristas» y reiteró el compromiso de Nueva Delhi con «la soberanía y la integridad territorial de Afganistán».

El país del Golfo fue sede del acuerdo de 2020 entre los talibanes y Estados Unidos y, tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, actuó como enlace con Kabul en cuestiones logísticas y humanitarias, incluida la base aérea de Bagram.

Sin embargo, una fuente diplomática consultada por EFE indicó que por el momento no ha recibido información oficial sobre la presunta negociación. «Hasta ahora no tengo noticia de eso», dijo la fuente bajo condición de anonimato.

A pesar de la calma militar, el escepticismo sobre la durabilidad del acuerdo es alto en Islamabad. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, calificó el alto el fuego de «muy débil» en un programa de televisión anoche. «No creo que dure mucho», sentenció, aludiendo a que las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse.

El centro de la disputa es la acusación de larga data de Islamabad de que Kabul ofrece refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente que busca derrocar al Estado paquistaní y que ha intensificado sus ataques desde supuestos santuarios en Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes en 2021. EFE

