Pakistán y Arabia Saudí discuten medidas de defensa mutua ante los ataques de Irán

Islamabad, 7 mar (EFE).- El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y el ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salman, acordaron coordinar medidas conjuntas ante la gravedad de la situación de seguridad derivada de los ataques de Irán contra el Reino.

«Ambos discutieron la gravedad de la situación de seguridad derivada de los ataques con aviones no tripulados y misiles iraníes contra el Reino (de Arabia Saudí) y las medidas conjuntas necesarias para detenerlos en el marco del Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica», informó este sábado la oficina de comunicación del Ejército paquistaní.

En la reunión, ambas partes coincidieron en que «la agresión no provocada socava los esfuerzos por la seguridad regional y la estabilidad, y cierra las opciones para una resolución pacífica de las disputas».

La visita de Munir se produce tras la oleada de drones y misiles lanzados por Teherán contra territorio saudí durante la primera semana del conflicto, desatada tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en la ofensiva de EE.UU. e Israel.

En el comunicado paquistaní, Islamabad evitó una ruptura total con su vecino occidental y aseguró que ambas partes expresaron el deseo de que Teherán «manifieste prudencia y sagacidad para evitar cualquier error de cálculo y fortalezca las manos de los países amigos que buscan una solución pacífica a la crisis».

Pakistán comparte una frontera de casi 900 kilómetros con Irán, una zona marcada por la actividad de grupos insurgentes y proyectos energéticos conjuntos.

No obstante, la relación militar con Arabia Saudí se rige por un pacto histórico de defensa por el cual Pakistán, potencia nuclear, proporciona entrenamiento y apoyo logístico al Reino.

La activación de estas medidas sugiere un posible refuerzo paquistaní en la protección del espacio aéreo y de las infraestructuras críticas saudíes.

Este movimiento coincide con las declaraciones de hoy del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien afirmó que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, «a menos que sea atacado desde esos territorios». EFE

