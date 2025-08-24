Pakistán y Bangladés discuten cómo mejorar el comercio y promover la conectividad

Islamabad, 24 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, abordó este domingo en Daca las vías para mejorar el comercio y promover la conectividad entre su país y Bangladés tras reunirse con el asesor de Comercio del Gobierno interino bangladesí, Sheikh Bashir Uddin, en el marco de la distensión de relaciones entre estos dos países del Sur de Asia.

«Ambas partes discutieron formas de promover la cooperación económica y comercial, con un enfoque especial en mejorar el comercio y promover la conectividad», dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, durante la visita de Dar a Bangladés, la primera de un canciller de este país a Daca en 13 años.

La visita de Dar supone una muestra del deshielo que experimentan actualmente estos dos países sudasiáticos, y es la tercera de un alto cargo paquistaní a Bangladés desde el derrocamiento de la ex primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, en agosto de 2024, tras una oleada de protestas.

Por su parte, en el terreno comercial, la reunión sigue a otra celebrada el día anterior entre el ministro de Comercio de Pakistán y el asesor de Comercio de Bangladés.

«Los dos países están en el proceso de establecer un Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio para mejorar los lazos económicos y fomentar una mayor cooperación en el comercio entre los dos países», informó el departamento comercial paquistaní en un comunicado.

Además, ambas partes acordaron reactivar el foro común de la Comisión Económica Conjunta (JEC) -cuya última reunión se celebró en 2005- para elaborar una estrategia integral para promover el comercio, la inversión y las colaboraciones económicas.

El volumen del comercio bilateral entre Pakistán y Bangladés supero los 1.000 millones de dólares en 2025, lo que indica un aumento significativo del comercio entre los dos países, según el alto comisionado de Bangladés en Pakistán, Muhammad Iqbal Hussain Khan.

Dar se reunió este domingo con el asesor de Asuntos Exteriores de Bangladés, Touhid Hossain, con quien discutió también sobre asuntos regionales e internacionales como la necesidad de relanzar la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC), a la que pertenecen ambos países, el conflicto en Gaza y la cuestión de los refugiados rohinyá.

Pakistán y Bangladés han experimentado una distensión en sus relaciones tras la destitución de Hasina, alineada con la India, la mayor potencia regional del Sur de Asi y rival de Pakistán.

Hasina fue reemplazada el agosto de 2024 por el premio Nobel Muhammad Yunus, que ocupa actualmente el cargo de jefe del Gobierno interino y que ha expresado su interés en mantener relaciones cordiales con Pakistán, de quien Bangladés se independizó en 1971 tras una cruenta guerra. EFE

