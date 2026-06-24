Pakistán y Catar, satisfechos con «progreso positivo» de conversaciones entre EEUU e Irán

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Islamabad, 24 jun (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, se mostraron satisfechos por el «progreso positivo» en la marcha del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, en el que ambas naciones actúan como mediadores entre las partes, durante una conversación telefónica que tuvieron el miércoles.

«Expresamos nuestra satisfacción por el progreso positivo alcanzado durante la primera ronda de conversaciones técnicas en Bürgenstock y coincidimos en la importancia de mantener este impulso mediante el diálogo y la diplomacia continuos», escribió Sharif en X tras la conversación.

La llamada se produjo el mismo día en que Pakistán confirmó que el diálogo técnico entre Washington y Teherán, que entró en una pausa temporal en las últimas horas en territorio suizo, se reanudará el próximo lunes o martes.

Pakistán y Catar buscan consolidar la hoja de ruta de 60 días pactada el pasado domingo, la cual incluye la creación de cuatro grupos de trabajo para discutir las sanciones, el programa nuclear, la reconstrucción y seguimiento.

Según la oficina del primer ministro paquistaní, Sharif recibió también una llamada telefónica del príncipe saudí Fahd bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, durante la cual extendió una invitación oficial al príncipe para que visite el país a finales de año.

Este despliegue diplomático conjunto se produce inmediatamente después de la visita oficial del martes a Islamabad del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Durante su estancia, Pakistán aseguró que no cesará en sus esfuerzos de mediación hasta lograr una «paz duradera» que ponga fin a más de 100 días de conflicto, recordando que la soberanía en materia de defensa de Teherán se mantiene firme fuera de la mesa de negociación. EFE

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