Pakistán y Catar dialogan tras anunciar un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán en 24 horas

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Islamabad, 13 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dialogaron por teléfono este sábado sobre los recientes avances en Oriente Medio, justo después de que Islamabad anunciara que Estados Unidos e Irán están a punto de sellar un acuerdo de paz y que puede firmarse en 24 horas.

«Le expresé mi profundo agradecimiento por el firme apoyo de Qatar a los esfuerzos de paz de Pakistán durante la crisis del Golfo. Intercambiamos opiniones sobre los últimos avances del histórico acuerdo de paz», afirmó Sharif en su cuenta de la red social X.

El mandatario paquistaní expresó en el mismo mensaje su esperanza de que este esfuerzo siente una base sólida para una paz y estabilidad duraderas en toda la región.

Un movimiento que se produce horas después de que el propio Sharif anunciara que la firma electrónica del pacto entre Washington y Teherán tendrá lugar en las próximas de 24 horas, para dar paso a conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

Aunque el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó tras el anunció que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana.

El diplomático de Irán enfatizó que el texto que se discute “no es un acuerdo final” entre Irán y Estados Unidos sino “un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará”.También explicó que la cuestión nuclear se deja para más adelante y será discutirá “en un periodo de 60 días”.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí afirmó anoche que el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth el mensaje publicado previamente por Sharif. EFE

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