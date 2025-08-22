Pakistán y China pactan cooperar más en comercio y terrorismo en viaje de canciller chino

Islamabad, 22 ago (EFE).- Pakistán y China acordaron aumentar la cooperación en áreas como comercio y terrorismo durante la visita del canciller chino, Wang Yi, quien partió este viernes del país, y tras reunirse con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Según un comunicado del Gobierno paquistaní divulgado la noche del jueves, Sharif recibió ayer en su residencia al canciller chino y se comprometió a profundizar la «asociación de cooperación estratégica» entre Islamabad y Pekín, tradicionales aliados.

Sharif también expresó el deseo de ampliar aún más la cooperación de Pakistán con China en ámbitos como el comercio, la inversión, la lucha contra el terrorismo, la agricultura, la industrialización, los minerales y otros sectores clave.

Subrayó asimismo la importancia del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) -parte de la Nueva Ruta de la Seda china, el programa estrella en infraestructura de Pekín- para el desarrollo de Pakistán y la mejora de la conectividad regional, según la declaración.

Además, el primer ministro de Pakistán expresó a Wang su agradecimiento por la salvaguardia de la soberanía paquistaní y su integridad territorial, tras el último conflicto entre su país y la India el pasado mayo, en el que ambos países emplearon misiles, artillería y drones contra el territorio del otro.

Según Nueva Delhi, Pekín brindó información en tiempo real a Islamabad durante el enfrentamiento entre las dos potencias nucleares sudasiátacas.

Wang, por su parte, aseguró que China continuará trabajando estrechamente con Islamabad para promover la paz y el desarrollo regionales, según Pakistán.

El canciller chino también se reunió ayer con el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el ala de medios del Ejército de Pakistán (ISPR) informó de que Wang mantuvo asimismo un encuentro con el jefe del Estado Mayor de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, para hablar sobre seguridad.

El primer ministro paquistaní visitará China a finales de agosto para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), así como a eventos relacionados con el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín.

Con su visita a Pakistán, Wang culminó una gira en el sur de Asia, donde se reunió con los líderes de la India y de Pakistán y con los talibanes que tomaron el poder en Afganistán hace cuatro años. EFE

