Palantir recibirá 448 millones de la Armada de EE.UU. para gestión de submarinos

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- La Armada de Estados Unidos adjudicó este martes a la empresa Palantir un contrato de 448 millones de dólares para gestionar la cadena de suministro de su flota de submarinos nucleares, con el objetivo de reducir los tiempos de inactividad por mantenimiento y hacer más eficiente la producción de nuevos buques.

El acuerdo, financiado con fondos del proyecto de ley de gastos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitirá a la Armada contar con mayor visibilidad de sus piezas y materiales, reemplazando el seguimiento manual mediante hojas de cálculo y anticipando problemas de suministro con hasta 180 días de antelación, según la empresa y funcionarios militares, citados por el Wall Street Journal.

El software, conocido como Ship OS, se implementará inicialmente en submarinos y podría extenderse a otros buques como portaaviones y aviones de combate.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, participarán dos importantes constructores navales, tres astilleros públicos y más de 100 proveedores, lo que busca acabar con los retrasos y sobrecostos que históricamente han afectado a la construcción y revisión de buques.

Palantir, que ya mantiene contratos con la Armada desde hace más de una década, ha incrementado su presencia en el sector de defensa durante la Administración Trump, con proyectos valorados en unos 2.000 millones de dólares desde 2019, según datos oficiales.

La compañía asegura que la adopción generalizada de su software podría ahorrar años en los procesos de mantenimiento y producción naval. EFE

