Palestina abre su primera embajada en Reino Unido tras el reconocimiento de su Estado

2 minutos

Londres, 5 ene (EFE).- La primera embajada del Estado de Palestina en el Reino Unido fue inaugurada hoy en la capital británica tras el reconocimiento británico al Estado palestino el pasado mes de septiembre, en línea con varios países europeos.

La sede diplomática, en el barrio de Hammersmith (oeste de Londres), se encuentra en el mismo local en que estaba la anterior Misión de Palestina, que adquiere ahora un rango superior en su interlocución con el Estado británico.

El embajador Husam Zomlot, que descubrió una placa que identifica la nueva embajada, tomó la palabra para subrayar que el acto no se limitaba a un mero cambio de nombre o placa, pues este nuevo estatus «representa una prueba de que nuestra identidad no puede negarse, ni nuestra presencia puede borrarse».

Y aunque Palestina «vive ahora sus horas más oscuras» -dijo- la nueva embajada significa en cierto modo «una promesa, la promesa de un Estado palestino de justicia para nuestro pueblo».

Luego dio la palabra a Obaida Atwan, un muchacho gazatí de 14 años que perdió una pierna y un brazo por una bomba israelí y que fue tratado de sus heridas en un hospital británico.

Atwan vio truncados sus sueños de ser futbolista, pero ahora sueña con ser él también «un embajador para poder ayudar a mi pueblo», y dijo sentirse en cierto modo «culpable por estar aquí mientras otros niños de mi edad siguen sufriendo en su vida diaria, tanto en Gaza como en Cisjordania».

El Gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de tibieza con la guerra de Gaza, envió al acto a un oficial del cuerpo diplomático, Alistair Harrison, que pronunció un discurso de circunstancias en el que felicitó a los palestinos por su nueva embajada y dijo que la sede diplomática representa el principio de un cambio en la relación bilateral entre británicos y palestinos.

El reconocimiento británico de Palestina se consideró especialmente simbólico por dos razones: por ser Reino Unido miembro permanente del Consejo de Seguridad y por ser la potencia ocupante en el momento de la partición de Palestina para crear un «hogar» para el pueblo judío que fue el Estado de Israel. EFE

