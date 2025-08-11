Palestina agradece a Australia su intención de reconocerla con un paso más hacia la paz

Jerusalén, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Palestina agradeció este lunes a Australia la intención de reconocerla como Estado en la próxima asamblea general de la ONU, lo que supone un «paso significativo hacia el logro de la paz».

El Gabinete de Gobierno de Australia decidió esta mañana en Canberra, siguiendo la estela de otros países como Francia y Reino Unido, después de las críticas del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza, que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones.

El Ministerio de Exteriores palestino consideró en un comunicado que «esta decisión es plenamente coherente con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y un paso significativo hacia el logro de la paz de conformidad con la solución de dos Estados», y calificó el anuncio de «postura histórica y valiente».

«El ministerio reafirma el compromiso de Palestina de fortalecer los lazos bilaterales con Australia e insta a todos los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina a que lo hagan, salvaguardando la solución de dos Estados y promoviendo la paz de conformidad con la legitimidad internacional, la Iniciativa de Paz Árabe y la Declaración de Nueva York, apuntó Exteriores.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, hizo el anuncio hoy durante la inauguración del nuevo Museo del Knéset (parlamento israelí) de Jerusalén, situado en la sede que ocupaba la institución de 1950 a 1966.

Además, el Gobierno de Nueva Zelanda también anunció este lunes que se plantea reconocer el Estado de Palestina.EFE

