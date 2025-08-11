The Swiss voice in the world since 1935

Palestina agradece a Australia su intención de reconocerla con un paso más hacia la paz

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Palestina agradeció este lunes a Australia la intención de reconocerla como Estado en la próxima asamblea general de la ONU, lo que supone un «paso significativo hacia el logro de la paz».

El Gabinete de Gobierno de Australia decidió esta mañana en Canberra, siguiendo la estela de otros países como Francia y Reino Unido, después de las críticas del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza, que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones.

El Ministerio de Exteriores palestino consideró en un comunicado que «esta decisión es plenamente coherente con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y un paso significativo hacia el logro de la paz de conformidad con la solución de dos Estados», y calificó el anuncio de «postura histórica y valiente».

«El ministerio reafirma el compromiso de Palestina de fortalecer los lazos bilaterales con Australia e insta a todos los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina a que lo hagan, salvaguardando la solución de dos Estados y promoviendo la paz de conformidad con la legitimidad internacional, la Iniciativa de Paz Árabe y la Declaración de Nueva York, apuntó Exteriores.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, hizo el anuncio hoy durante la inauguración del nuevo Museo del Knéset (parlamento israelí) de Jerusalén, situado en la sede que ocupaba la institución de 1950 a 1966.

Además, el Gobierno de Nueva Zelanda también anunció este lunes que se plantea reconocer el Estado de Palestina.EFE

ime/vsj/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR