Palestina prevé que Israel incumpla órdenes de la CIJ y urge a presionar para respetar ley

La Haya, 22 oct (EFE).- El Gobierno palestino predijo este miércoles que Israel “no cumplirá, ni asumirá las responsabilidades” dictadas hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y urgió a exigirle «respetar la ley», después de que el tribunal le ordenara “no usar el hambre como método de guerra” y “aceptar y facilitar” los planes de ayuda, incluidos los de la UNRWA.

En una reacción oficial leída en La Haya, el embajador palestino, Ammar Hijazi, señaló que “todos sabemos que Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades establecidas por la Corte” y consideró que la responsabilidad recae ahora en los Estados, “que deben hacer cumplir estos valores y obligar a Israel a respetar la ley”.

“No hay ningún pretexto, contexto, ni excusa que Israel pueda usar para justificar su rechazo al trabajo de organizaciones internacionales en el territorio palestino ocupado o para impedir la labor de la UNRWA. El tribunal fue muy claro sobre la UNRWA, que ha sido objeto de una campaña destinada a socavar su presencia, su posición internacional y su reputación”, añadió el diplomático. EFE

