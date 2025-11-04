Palestino estrecha la lucha por cupos internacionales con el flamante campeón Coquimbo

2 minutos

Santiago de Chile, 3 nov (EFE).- Palestino venció este lunes por 2-1 a Deportes Limache en el cierre de la fecha 26 de la liga chilena y estrechó la lucha por el acceso a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 con el flamante campeón Coquimbo Unido.

El triunfo de Palestino convirtió la clasificación en un pulso por los últimos puntos a solo cuatro jornadas para el final del campeonato.

Palestino escaló al cuarto puesto con 45 puntos y quedó a 3 del segundo, Universidad Católica.

Los cruzados sufrieron un duro revés que les impidió sumar para afianzarse en la plaza directa a la próxima Copa Libertadores, luego de caer por primera vez en su nuevo estadio Claro Arena por 0-2 ante el tercero O’Higgins, que llegó a 47 enteros y redujo a un punto su distancia.

Los rancagüinos ocupan el último puesto que clasifica a la fase previa de la próxima Libertadores, mientras que Palestino encabeza la zona a partir de la cual se reparten los cupos para la Copa Sudamericana.

En esa franja están Cobresal, quinto con 44 puntos, que venció a domicilio por 1-2 al Audax Italiano, que es sexto con 43, mientras que en el séptimo está Universidad de Chile con 42.

Los laicos perdieron por 1-0 ante el noveno Huachipato, pero están en ventaja incluso para pelear por un cupo en la Copa Libertadores al tener un partido menos que el resto, si se recuperan del golpe que fue la eliminación en semifinales de la Sudamericana.

Fuera de la franja clasificatoria, en el octavo lugar, está Colo Colo con 38 puntos aún con la esperanza de salvar su pésima temporada en coincidencia con la conmemoración del centenario de u fundación.

Pero cayó por 1-0 en su visita al Ñublense, décimo.

Huachipato le sigue con 35 enteros, pero los acereros disputarán la final de la Copa Chile ante Deportes Limache y tienen la posibilidad de entrar en la fase previa de la Copa Libertadores, si se coronan campeones.

Unión La Calera es undécimo.

Deportes La Serena, duodécimo, le robó la ilusión al colista Deportes Iquique al derrotarlo por 1-2.

El equipo celeste luce condenado al descenso en la decimosexta plaza con 15 puntos sin poder ganar desde hace cuatro fechas, mientras que Unión Española un peldaño más arriba rasguñó un empate 0-0 con el decimotercero Everton.

Los hispánicos tienen 21 unidades, apenas una menos que Limache, que está en el decimocuarto lugar y a dos de Everton, que aunque tiene un partido menos será contra la U de Chile. EFE

