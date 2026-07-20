Palestinos acusan a fuerzas israelíes de matar a dos personas durante un ataque de colonos

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El Ministerio de Salud palestino afirmó el lunes que las fuerzas israelíes mataron a tiros a dos palestinos cuando un grupo de colonos israelíes atacó una localidad de la Cisjordania ocupada.

Según el ejército israelí, sus tropas abrieron fuego después de que palestinos les lanzaran piedras.

El ministerio, con sede en Ramala, identificó a las víctimas como Odeh Abdul Rahim Odeh Farakhna, de 53 años, y Ahmad Adel Rashid Abu Mkhou, de 26.

«Murieron por disparos de las fuerzas de ocupación (israelíes) en la localidad de Deir Jarir», señaló el ministerio.

En un comunicado, la Media Luna Roja Palestina afirma que sus equipos evacuaron a otra persona que resultó herida durante un ataque de colonos contra la localidad el domingo por la noche.

El ejército israelí dijo a la AFP que sus tropas fueron desplegadas en Deir Jarir para proteger y evacuar a colonos israelíes que habían entrado en la zona para recuperar ganado.

«Se produjo un enfrentamiento violento en la zona, durante el cual terroristas lanzaron piedras y bloques de hormigón contra las fuerzas», indicó el ejército.

«Las fuerzas respondieron con disparos para eliminar la amenaza. Se registraron impactos», detalló.

El alcalde de Deir Jarir, Eid Hamad, afirmó que los colonos habían acudido para llevarse ganado que no les pertenecía.

«Colonos, acompañados por el ejército y la policía israelíes, llegaron a las afueras de la aldea e irrumpieron en los corrales de ovejas de residentes», declaró durante el funeral de los dos hombres el lunes.

«Trajeron un camión y cargaron las ovejas», dijo Hamad. Añadió que «mientras los colonos estaban allí, jóvenes de la aldea llegaron y los enfrentaron».

«Entonces el ejército intervino y comenzó a disparar contra los jóvenes presentes, lo que provocó víctimas», agregó Hamad.

La violencia en la Cisjordania ocupada por Israel ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza. Organizaciones de derechos humanos y la ONU informan de ataques casi diarios por parte de colonos israelíes.

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