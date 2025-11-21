Palestinos denuncian que el Ejército israelí les quitó el ganado para dárselo a colonos

2 minutos

Jerusalén, 21 nov (EFE).- Una familia palestina en el norte de Cisjordania presentó este martes una denuncia ante el Tribunal Supremo de Israel porque sostiene que el Ejército israelí confiscó su ganado y lo transfirió a colonos vecinos en un asentamiento ilegal, según recogen este viernes medios israelíes.

La operación, según la denuncia presentada por la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI), se llevó a cabo con violencia y los «miembros de la familia fueron detenidos, el ganado maltratado y se destruyeron propiedades».

La familia, residente en el pueblo de Sanur, cerca de Yenín, afirma que las tropas israelíes realizaron la confiscación sin presentar pruebas de propiedad a favor de los colonos, que aseguran que los animales les pertenecían originalmente.

En su petición, la familia subraya que «cada día que pasa se les priva de su sustento y se reducen las posibilidades de recuperar el rebaño, que constituye su única fuente de ingresos».

La ACRI, a través de su portavoz Reut Shaer, denunció que el caso refleja «el sentimiento de impunidad y el uso ilimitado de la fuerza para fines prohibidos, con un desprecio total por los derechos humanos y legales de los residentes».

Los asentamientos agrícolas ilegales han proliferado en Cisjordania y se han convertido en focos de ataques repetidos contra la población palestina, sin que las autoridades israelíes hayan tomado medidas efectivas para impedirlos.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaron a registrar estos incidentes en 2006.

«Desde 2006, la OCHA ha documentado más de 9.600 ataques de este tipo. Alrededor de 1.500 de ellos ocurrieron solo este año, lo que representa aproximadamente el 15 % del total», indicó el organismo de la ONU en un comunicado. EFE

ybp/fpa