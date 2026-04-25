Palestinos votan en primeras elecciones desde el inicio de la guerra en Gaza

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Los palestinos de Cisjordania y una zona central de Gaza acudirán este sábado a las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales en las primeras votaciones desde el inicio de la guerra, caracterizadas por el desánimo y un panorama político reducido.

Cerca de 1,5 millones de personas están registradas para votar en estas municipales en Cisjordania, ocupada por Israel, así como 70.000 personas en la zona de Deir al Balah, en Gaza, según la Comisión Electoral Central con sede en Ramala.

La mayoría de las listas electorales están alineadas con el partido Fatah, nacionalista, laico y liderado por el presidente Mahmud Abás, o se presentan como independientes.

No hay agrupaciones afiliadas al movimiento islamista Hamás, el archirrival de Fatah que controla casi la mitad de la Franja de Gaza y cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la guerra.

En la mayoría de las ciudades, las candidaturas respaldadas por Fatah se enfrentarán a listas independientes encabezadas por candidatos de facciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (marxista-leninista).

Mahmud Bader, un empresario de la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, donde dos campos de refugiados adyacentes han estado bajo control militar israelí por más de un año, dijo que votaría a pesar de tener pocas esperanzas de un cambio significativo.

«Ya sean candidatos independientes o partidistas, no tiene ningún efecto y no tendrá ningún efecto ni beneficio para la ciudad», opinó a la AFP.

«La ocupación (israelí) es la que gobierna Tulkarem. Solo sería una imagen mostrada a los medios internacionales, como si tuviéramos elecciones, un Estado o independencia».

En muchas ciudades, incluidas Nablus y Ramala, sede de la Autoridad Palestina, solo se presentó una lista, lo que significa que gana automáticamente sin necesidad de votación.

Los centros electorales en Cisjordania estarán abiertos desde las 07H00 locales (04H00 GMT) hasta las 21H00, mientras que en Deir al Balah las urnas cerrarán a las 17H00 para facilitar el recuento bajo la luz del día debido a la falta de electricidad en ese territorio devastado por la guerra, informó la comisión electoral a la AFP.

El coordinador de la ONU, Ramiz Alakbarov, elogió a la comisión por organizar un «proceso creíble».

«Las elecciones del sábado representan una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente difícil», dijo en un comunicado.

– «Confirmación de que seguimos existiendo» –

Gaza, bajo el control de Hamás desde 2007, celebrará su primera votación desde las elecciones legislativas de 2006, que ganó el movimiento islamista.

Allí, la Autoridad Palestina liderada por Abás participa solo en los comicios de Deir al Balah «como un experimento» para poner a prueba su propio «éxito o fracaso, ya que no hay encuestas de opinión de posguerra», explicó a la AFP Jamal al Fadi, politólogo de la Universidad Al Azhar de El Cairo.

Abás, que ahora tiene 90 años y lleva más de 20 en el poder sin haber sido reelegido nunca, promete con frecuencia elecciones legislativas y presidenciales que nunca se han celebrado.

Se seleccionó Deir al Balah porque era uno de los únicos lugares de Gaza donde «la población se ha mantenido en su mayoría en el lugar y no ha sido desplazada» por más de dos años de guerra entre Hamás e Israel, dijo Fadi.

Farah Shath, de 25 años, estaba emocionada de votar por primera vez.

«Aunque no se parece a ninguna otra elección en el mundo, es una confirmación de que seguimos existiendo en la Franja de Gaza a pesar de todo», dijo a la AFP.

La comisión electoral aseguró que reclutó personal de organizaciones de la sociedad civil y contrató «una empresa de seguridad privada para proteger los centros de votación» en Gaza, dijo su portavoz, Fared Tamala, a la AFP.

Aunque una fuente de la comisión en Gaza, que pidió el anonimato, dijo que «la policía de Hamás insistió en garantizar la seguridad del proceso electoral en Deir al Balah».

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